Медведев поддержал идею провести экспертизы о необходимости введения страхования занятости

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что необходимо детально проанализировать идею о введении страхования занятости. Об этом он заявил в ходе обсуждения совершенствования социально-трудового законодательства.

"По поводу темы со страхованием занятости. Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. Полностью поддерживаю идею это все обсчитать, провести так называемые актуарные расчеты, провести экспертизы, проговорить это с коллегами, которые представляют работодателей", - сказал Медведев.

В целом, по его словам, "это все-таки цивилизованный путь решения задачи, который применяется во многих странах". "Надо только сделать его привлекательным для работодателей", - заключил Медведев.