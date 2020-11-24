Предприятиям Ставрополья рекомендовано отказаться от новогодних корпоративов

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Руководителям предприятий и организаций Ставропольского края рекомендовано отказаться от проведения новогодних корпоративов. Возможный формат праздников в детских садах и школах еще прорабатывается, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Губернатор высказался против проведения новогодних торжественных мероприятий в органах власти края и рекомендовал отменить такие мероприятия и на муниципальном уровне. Рекомендация по отмене новогодних корпоративов также дана руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Ставрополья", - говорится в сообщении.

Правительство региона и специалисты управления Роспотребнадзора разрабатывают рекомендации по возможному проведению новогодних праздников в школах и детских садах. "Решение о формате проведения краевой благотворительной Новогодней елки для детей, нуждающихся в особой социальной поддержке, и талантливых детей, будет принято в первой декаде декабря с учетом эпидемиологической ситуации", - уточняется в сообщении.

Ранее в правительстве края журналистам сообщали, что губернатор края Владимир Владимиров поручил главам муниципальных образований отменить проведение массовых новогодних мероприятий на территориях.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 26 357 случаев коронавируса, умерли 515 пациентов с коронавирусом.