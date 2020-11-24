"Спутник V" и мировые разработки. Ключевые факты о вакцинах от коронавируса

ТАСС, 24 ноября. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во вторник опубликовал параметры вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее эффективность оценивается на уровне лучших мировых образцов, а стоить она будет даже дешевле.
ТАСС собрал ключевые факты о мировых разработках.
Эффективность
Эффективность "Спутника V", согласно промежуточным данным испытаний, превышает 95%. На том же уровне показатель у препарата от концерна Pfizer и BioNTech, чуть ниже - у разработки американской Moderna - 94,5%.
Британско-шведская AstraZeneca оценивает среднюю эффективность своей вакцины в 70%, но уровень защиты возрастает до 90% при двух инъекциях (такая же схема работает и для "Спутника V").
Точные данные по российской вакцине "Эпиваккорона" от центра "Вектор", а также препаратам Johnson&Johnson (США), CureVac (Германия) и ряда других компаний пока не публиковались.
Цена
"Спутник V" занимает среднюю ценовую нишу - стоимость одной дозы будет составлять менее $10. Соответственно, один курс обойдется покупателям на международном рынке дешевле $20.
Дороже всего препарат от Moderna - компания заявила о готовности брать от $25 до $37 за дозу. Немногим дешевле разработка Pfizer - BioNTech - $19,5. Для получения иммунитета в обоих случаях потребуются две инъекции.
В нижнем и среднем ценовых сегментах планируют закрепиться AstraZeneca, которая в период пандемии планирует продавать препарат по $3, и Johnson & Johnson, где рассчитывают на цену ниже $10.
Пока мало известно о стоимости других вакцин, в том числе китайских. Сообщалось, что в провинции Сычуань предлагают привиться за 200 юаней (около $29) за инъекцию.
Условия хранения
"Спутник V" в жидкой форме хранится при температуре не выше минус 18 градусов по Цельсию. В РФПИ уже заявили о начале выпуска лиофилизированной (сухой) формы, которую можно хранить при 2-8 градусах тепла.
Самые жесткие условия - у Pfizer - BioNTech, чей препарат стабилен только при температуре минус 70 градусов и ниже. Это, по мнению специалистов, вызовет определенные сложности с логистикой.
Вакцина от Moderna хранится при минус 20 градусах в течение шести месяцев, но в компании предполагают, что месяц она выдержит и в обычном холодильнике.
О возможности хранить препарат в простом холодильнике заявляли и в AstraZeneca, и во французской Sanofi. В CureVac ожидают, что их разработка будет эффективна как минимум три месяца, если ее хранить при плюс 5 градусах.
Планируемые объемы выпуска
Российские власти сообщали, что в гражданский оборот уже выпущено почти 120 тыс. доз вакцины "Спутник V". До конца года планируется произвести порядка 2 млн доз, с февраля планируется выпускать 3 млн, а с апреля - 6 млн доз в месяц.
Эти объемы будут предназначены в первую очередь для жителей России (для которых, как напомнили в РФПИ, вакцинация будет бесплатна). Первые поставки за рубеж запланированы на январь 2021 года.
AstraZeneca готова произвести для Великобритании около 4 млн доз вакцины до конца 2020 года и до 40 млн - к концу первого квартала следующего.
Moderna в 2020 году рассчитывает выпустить 20 млн доз своего препарата, а концерн Pfizer - BioNTech - до 50 млн.