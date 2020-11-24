"Спутник V" и мировые разработки. Ключевые факты о вакцинах от коронавируса

Эффективность "Спутника V", согласно промежуточным данным испытаний, превышает 95%. На том же уровне показатель у препарата от концерна Pfizer и BioNTech, чуть ниже - у разработки американской Moderna - 94,5%.

Британско-шведская AstraZeneca оценивает среднюю эффективность своей вакцины в 70%, но уровень защиты возрастает до 90% при двух инъекциях (такая же схема работает и для "Спутника V").

Точные данные по российской вакцине "Эпиваккорона" от центра "Вектор", а также препаратам Johnson&Johnson (США), CureVac (Германия) и ряда других компаний пока не публиковались.