ОГЭ и ЕГЭ пройдут в ранее установленные сроки

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует провести Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в ранее установленные сроки, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"Пока ничего в планах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не изменилось. В случае необходимости решения по изменениям порядка проведения ГИА будут приниматься ближе к датам проведения экзаменов", - заявили в пресс-службе.

В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 17 сентября. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также планируется провести в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 22 сентября.