"Россия - страна возможностей" запустила новый конкурс "Учитель будущего. Студенты"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организации (АНО) "Россия - страна возможностей" при поддержке Министерства просвещения во вторник запустила новый профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты". Регистрация участников доступна на сайте studtrek.ru.

"Я рад, что мы сегодня открываем новую страницу в профессиональном конкурсе для учителей, педагогов. И очень важно, что к конкурсу "Учитель будущего", который стартовал в прошлом году для уже действующих профессиональных учителей, теперь добавляется возможность для студентов", - сказал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, приветствуя участников церемонии.

По его словам, "принципиально важно, что в конкурсе смогут принять участие не только студенты педагогических вузов, но и студенты любых других вузов". "Мне кажется, что это очень правильно, потому что настоящий учитель - это, в первую очередь, призвание. От учителя зависит не только передача знаний, хотя и знания невозможно просто воспринять из учебника, из интернета. На самом деле, по-хорошему, знания передаются только от человека к человеку. А вот такие вещи, как воспитание, формирование настоящего человека, порядочность, любовь к своей стране, патриотизм, настоящий профессионализм, отношение к себе и к окружающим тебя людям - это может передать только настоящий учитель, учитель с большой буквы", - отметил Кириенко.

Он выразил уверенность, что среди участников конкурса будет "много таких настоящих учителей". "Успехов вам, потому что от вас в реальности зависит будущее нашей страны. Потому что ничего более важного, чем обучение и воспитание подрастающего поколения, в стране не существует", - добавил первый замруководителя администрации президента.

В свою очередь гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что идея конкурса "появилась в январе этого года, когда президент встречался с учащимися образовательного центра "Сириус". "Там один из победителей нашего другого проекта, олимпиады "Я - профессионал", обратился к Владимиру Владимировичу [Путину] с просьбой провести такой конкурс для студентов. И вот сегодня мы его начинаем. Это здорово, что все получилось. Спасибо нашим экспертам, спасибо учителям", - отметил Комиссаров.

Он добавил, что принять участие в конкурсе могут учащиеся старших курсов бакалавриата или магистратуры, которые в дальнейшем хотят связать свою жизнь с педагогикой.

О конкурсе

Конкурс "Учитель будущего" входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей" и реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Проект стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России. Участниками конкурса по итогам регистрационной кампании стали около 40 тыс. учителей. Финал проекта должен пройти в I квартале 2021 года.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.