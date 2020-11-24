Больницы в Волгоградской области начали возвращаться к обычному режиму работы

ВОЛГОГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Стабилизация ситуации с коронавирусом в Волгоградской области позволяет возвращать больницы, ранее перепрофилированные под инфекционные госпитали, в обычный режим. Об этом во вторник журналистам сообщил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.

"Количество госпитализируемых в стационары стабилизировалось. Губернатором было принято решение освободить одну из ковидных больниц и перевести ее в режим обычной работы, это 12-я больница, которая занимается высокотехнологичной медпомощью в плане ортопедии. В случае необходимости мы можем ее вернуть в работу инфекционного стационара", - сказал Себелев.

Он уточнил, что главой региона Андреем Бочаровым поставлена задача "рассмотреть возможность вернуть в обычный режим еще стационары с сосудистыми отделениям". По словам главы комитета, в настоящее время 32% коечного фонда остается свободным. "У нас меньше 12% свободного коечного фонда не было за весь период, мы не допускали такого. Сейчас развернуто более 8 тыс. коек, с введением в строй в Волжском новой инфекционной больницы и в связи со стабилизацией госпитализации с пневмониями удалось довести свободный коечный фонд до 32%", - уточнил Себелев.

Он подчеркнул, что со вторника медики и волонтеры приступили к выдаче бесплатных лекарств всем жителям региона, проходящим лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Также практика бесплатного массового тестирования и диагностики на коронавирус распространена на всех пациентов в возрасте от 30 лет, которые лечатся дома. Эти задачи в понедельник на оперативном совещании поставил губернатор Андрей Бочаров.

Губернатор отмечал, что принятие и реализация комплекса мер по предупреждению и снижению скорости распространения коронавирусной инфекции позволяют удерживать на территории Волгоградской области стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в прогнозируемых параметрах.

По данным оперативного штаба, на 24 ноября в Волгоградской области зарегистрировано 25 77 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 233. Выздоровели 24 603 пациента, за последние сутки - 448 человек. Умерли 284 человека.