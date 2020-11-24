Кабмин включил вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

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"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса. <…> Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Кроме того, такие препараты выдаются бесплатно льготникам. Поэтому чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан", - говорится в сообщении.

Перечень ЖНВЛП с 2021 года будет расширен до 788 препаратов, но вакцины от коронавируса в список будут внесены в начале декабря 2020 года, что обеспечит их доступность.

Кроме того, распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него включат четыре новых лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. "Это талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб", - пояснили в пресс-службе.

О решении расширить перечень ЖНВЛП Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве 23 ноября.