В Петербурге взяли пробы воды из реки Новой, окрасившейся в красный цвет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты комитета по природопользованию Петербурга взяли пробы воды из реки Новой, участок которой окрасился в ярко-красный цвет. Установлено, что вода не токсична, так как в пробах обнаружены живые микроорганизмы, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Александр Кучаев.

"Нами организован отбор проб природной воды в реке Новой, результат исследований по химическим показателям мы ожидаем в течение 10-14 дней. На данный момент можно сказать, что, во-первых, вода не токсична, так как в пробе были обнаружены пять жизнеспособных особей циклопов [семейство веслоногих рачков], мертвых особей не было. Кроме того, Ph в норме", - рассказал он.

Информация о загрязнении реки появилась ранее в местных СМИ. Участок реки, который находится в Кировском районе города на территории парка "Александрино", окрасился в ярко-красный цвет.

Доследственную проверку по информации в СМИ о возможном загрязнении реки проводит Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга", выпусков сточных вод на окрасившемся участке реки не было. "На данном участке реки выпусков Водоканала в водный объект не было. Все коммуникации, которые есть рядом, работают в штатном режиме", - пояснили в пресс-службе. Специалисты провели проверку на месте сразу после поступления обращений от жителей города.

Река Новая является притоком Дудергофского канала, который соединяется с Матисовым каналом и впадает в Финский залив. Длина реки составляет 5 км. В декабре 2019 года река уже окрашивалась в красный цвет, тогда лабораторные анализы показали наличие превышения допустимых концентраций по содержанию фенола и ацетона.