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В РПЦ призвали упростить получение гражданства России для потомков русских эмигрантов

Ранее в МВД сообщили, что государство компенсирует соотечественникам из многодетных семей, переезжающим в РФ из других государств, расходы по уплате госпошлин

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) призвал облегчить процесс получения гражданства для потомков русских эмигрантов.

"До сих пор получение гражданства весьма и весьма затруднено, за немногими исключениями особых ситуаций. В том числе для потомков русских эмигрантов (что особенно обидно в этот год 100-летия Русского исхода). Предложения по деформализации этого процесса можно только приветствовать. Да и, кстати, не только процесса получения гражданства, но и возможности приезжать в гости", - написал епископ в своем канале в Telegram во вторник.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова сообщила, что государство компенсирует соотечественникам из многодетных семей, переезжающим в РФ из других государств, расходы по уплате госпошлин за оформление ряда документов. На выплаты из бюджета, по ее словам, смогут рассчитывать многодетные семьи соотечественников, переселяющиеся на на Дальний Восток. В соответствии с Концепцией государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, компенсируют расходы по уплате госпошлины за нотариальные заверения переводов личных документов, необходимых для оформления правового статуса на территории России.

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