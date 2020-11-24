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В Думе обсудят возможность разрешить использовать охотничье оружие с 16 лет

Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что в таком случае оно должно использоваться в присутствии взрослых

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит внесение в законодательство изменений, которые разрешат использовать охотничье ружье подросткам с 16 лет в присутствии взрослого, обеспечивающего безопасность охоты. Об этом заявил во вторник журналистам глава комитета Василий Пискарев, отвечая на просьбу главы Росохотрыболовсоюза Татьяны Арамилевой проработать этот вопрос.

"Приглашать на охоту, скажем, ребенка - здесь тоже должны быть ограничения, [чтобы] не совсем маленькие. Эти вопросы у нас находятся также на рассмотрении, мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребенку 16 лет и больше, до 18 лет. Но в присутствии старшего - отца, который может его обучать и обеспечивать безопасность", - сказал он.

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РоссияПискарев, Василий Иванович
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