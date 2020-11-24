Районный суд Москвы 15 декабря рассмотрит иск Рогозина к трем СМИ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы 15 декабря рассмотрит иск главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к трем СМИ о защите чести и деловой репутации с требованием выплатить 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, куда поступило исковое заявление.

"Суд назначил рассмотрение искового заявления Рогозина на 15 декабря в 15:00 мск", - сказали в суде.

Ответчиками по иску проходят ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели". Речь идет о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на публикации "Новых Известий" от 1 октября 2018 года.

Согласно исковым требованиям, Рогозин просит признать сведения, содержащиеся на сайтах этих СМИ, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию и обязать удалить эти сведения из интернета после вступления решения в законную силу. Также глава Роскосмоса просит взыскать моральный вред в размере 300 тыс. рублей - по 100 тыс. рублей с каждого СМИ.

В Роскосмосе детали этого иска не стали комментировать. "Данный иск о защите чести и достоинства подан физическим лицом и не касается госкорпорации "Роскосмос", - сказали предствитель госкорпорации.