Вакцина "Эпиваккорона" поступила в 9 медцентров РФ для пострегистрационных исследований

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российская вакцина "Эпиваккорона" от центра "Вектор" поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Новосибирска, Казани, Тюмени и Калининграда для проведения пострегистрационных клинических исследований, сообщается во вторник на сайте стопкоронавирус.рф .

"Вакцина поступила в 9 медицинских организаций (в Новосибирске, Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде), где планируется проведение пострегистрационных клинических исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется два клинических исследования. В первом примут участие 150 человек старше 60 лет, во втором - 30 тыс. добровольцев. "По состоянию на 24.11.2020 набраны все 150 участников пострегистрационного исследования среди лиц старше 60 лет. Первые пять из них были привиты 21 ноября", - уточняется в сообщении.

Кроме того, продолжается набор участников исследования в группе из 3 тыс. человек старше 18 лет. После прививки добровольцы регулярно наблюдаются в медицинском учреждении в течение полугода, на базе которого проводилась иммунизация.

Отмечается, что до конца года будет выпущено 50 тыс. доз вакцины.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Вакцина центра "Вектор" Роспотребнадзора под названием "Эпиваккорона" получила регистрационное удостоверение в октябре.