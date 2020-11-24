В Ленобласти планируется создание экологической милиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют создать экологическую милицию, которая займется в том числе и проблемой незаконного сброса мусора. Обученные люди на специальном транспорте будут ловить нарушителей, рассказал во вторник на встрече с депутатами законодательного собрания губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы планируем создать экологическую милицию на базе комитета государственного экологического надзора. Это будут обученные люди на специальном транспорте, в специальной форме, и их задачей станет ловить нарушителей", - сказал губернатор.

Власти также планируют поощрять волонтеров, которые будут сообщать о несанкционированных свалках и фиксировать номера машин, выгружающих на них мусор. Губернатор отметил, что можно было бы давать вознаграждения, выплачивая волонтерам процент от штрафов, полученных от нарушителей. "Хотя бы 10% - 5 тысяч рублей - за то, что ты сфотографировал, застал на месте преступления машину, которая вываливает мусор, дату зафиксировал", - сказал глава региона.

Правительство Ленинградской области разработало областной закон по регулированию оборота отходов на территории региона. Проект закона уже направлен в законодательное собрание. После того, как закон утвердят, правительство региона рассмотрит возможность поощрять жителей за информацию о незаконном сбросе мусора.

Губернатор также предложил, чтобы уборку свалок оплачивали собственники участков, на которых свалки размещены. "Если мы подали иск, а собственник не устраняет требования и не ликвидирует свалку, то нужно чтобы это сделало третье лицо, а собственник участка возмещал уже расходы в судебном порядке. Есть, конечно, опасения, что не все оплатят иски, но в этом случае необходимо проработать вопрос изъятия земельных участков. Возможно, создать областную компанию или выбрать уполномоченную компанию, которая будет за областные средства убирать, а затем возмещать за бюджет", - пояснил Дрозденко.