Из библиотеки Кембриджского университета украли две рукописи Чарльза Дарвина

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Две рукописи натуралиста и основоположника эволюционной биологии Чарльза Дарвина (1809-1882) украдены из библиотеки Кембриджского университета. Об этом во вторник информировала газета The Guardian.

Наброски ученого, среди которых авторский рисунок "Древо жизни" 1837 года, исчезли из архива еще 20 лет назад. С тех пор сотрудники библиотеки вели их поиск, считая, что работы Дарвина просто положили не на ту полку. Когда стало очевидно, что рукописи, скорее всего, были украдены, об этом сообщили в полицию, которая начала расследование и уведомила Интерпол.

Директор библиотечной службы Кембриджского университета Джессика Гарднер считает, что работы ученого могли пропасть, когда в библиотеке велись масштабные ремонтные работы. По ее словам, современные правила безопасности отличаются от тех, что были несколько десятков лет назад. Сейчас о любой пропаже какого-либо ценного предмета библиотека немедленно сообщает в полицию.

Общая длина стеллажей библиотеки Кембриджского университета превышает 210 км, здесь хранятся около 10 млн книг, карт, рукописей и других ценных объектов. В начале этого года сотрудники библиотеки перепроверили архив с трудами Дарвина, но так и не обнаружили пропавшие работы автора теории происхождения видов.