{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Степень эффективности "Спутника" и свободные койки. Главное о коронавирусе за 24 ноября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 138 828 случаев заражения, из них новых — 24 326. За сутки умер 491 человек (максимум за пандемию), за весь период — 37 031.
  • Разработчики вакцины "Спутник V" заявили о ее эффективности 95%.
  • Владимир Путин, будучи президентом, не может принять участие в вакцинации как доброволец, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
  • В шести регионах занято более 90% коек для пациентов с COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
  • В Петербурге отменили традиционную встречу Деда Мороза на Дворцовой площади, но Рождественская ярмарка в городе состоится.
  • Коронавирус могут найти у человека, который имеет к нему иммунитет, но ученым еще предстоит выяснить, может ли такой носитель вируса заражать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва

  • Всего зафиксировано 566 417 случаев заражения, из них новых — 5838.

Мир

  • Всего зафиксировано более 59,1 млн случаев заражения, умерли 1 396 359 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Польше у восьми норок обнаружили коронавирус.
Теги
Пандемия COVID-19
Семья мужчины, захватившего детей в заложники, состояла на учете в центре соцпомощи
Как сообщили в администрации Колпинского района, у мужчины была выявлена гипертрофированная форма ревности
Читать полностью