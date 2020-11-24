Степень эффективности "Спутника" и свободные койки. Главное о коронавирусе за 24 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 2 138 828 случаев заражения, из них новых — 24 326. За сутки умер 491 человек (максимум за пандемию), за весь период — 37 031.
- Разработчики вакцины "Спутник V" заявили о ее эффективности 95%.
- Владимир Путин, будучи президентом, не может принять участие в вакцинации как доброволец, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- В шести регионах занято более 90% коек для пациентов с COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- В Петербурге отменили традиционную встречу Деда Мороза на Дворцовой площади, но Рождественская ярмарка в городе состоится.
- Коронавирус могут найти у человека, который имеет к нему иммунитет, но ученым еще предстоит выяснить, может ли такой носитель вируса заражать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва
- Всего зафиксировано 566 417 случаев заражения, из них новых — 5838.
Мир
- Всего зафиксировано более 59,1 млн случаев заражения, умерли 1 396 359 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Польше у восьми норок обнаружили коронавирус.