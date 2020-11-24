Исследование: количество телепросмотров в октябре сравнимо с прошлогодними показателями

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Объем телепросмотров в октябре 2020 года оказался сопоставим с цифрами аналогичного периода в прошлом году. Об этом сообщила на конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей директор по телевизионным исследованиям Mediascope Ксения Ачкасова.

"Апрель был самый высокий месяц с точки зрения телепросмотра. В мае цифры снизились, хотя они и были выше, чем год назад. <…> В июне цифры сравнялись, а дальше, к сожалению, никто не отменял трендов падения просмотров линейного ТВ, подчеркну, важные слова здесь - именно линейного ТВ, к сожалению, это несколько снижается. Но обратите внимание на октябрь, когда началась вторая волна и когда карантинные меры не в таком объеме, как в апреле, все равно возобновились: мы видим, что цифры октября 2020 года сопоставимы по объему с цифрами 2019 года", - сказала Ачкасова.

С точки зрения объемов просмотра самый большой прирост, по ее словам, наблюдался в группах, которые смотрели телевизор очень мало. "Это, в первую очередь, дети, которые перестали каждый день ходить в школу и <... проводили время у экранов телевизоров, это тинейджеры, и в принципе выросли все группы, и даже самая взрослая часть населения, которая не работает и у которой и так есть возможность проводить у экрана телевизора много времени, стала смотреть больше", - добавила эксперт.