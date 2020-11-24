Патриарх направил приветствие участникам фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXV Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж".

"Вот уже четверть века этот творческий форум, являющийся значимым событием в культурной жизни нашей страны, объединяет неравнодушных людей из мира искусства, стремящихся вносить свой вклад в духовное просвещение современников и утверждение в обществе непреходящих идеалов любви и добра. В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой юбилейная двадцать пятая встреча проходит в дистанционном режиме. В нынешних непростых обстоятельствах взаимное доверие и отзывчивость, готовность поддержать ближних особенно ценны", - говорится в патриаршем приветствии, опубликованном на сайте Русской православной церкви во вторник.

Он также пожелал всем участникам фестиваля крепкого здоровья и призвал благословение на их труд.

Фестиваль "Радонеж" проводится с 1995 года, в нем принимают участие российские и зарубежные государственные и независимые кино-, теле- и радиокомпании, а также частные лица, создающие произведения духовно-нравственной тематики.