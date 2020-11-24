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Кузнецова следит за ситуацией с детьми, освобожденными после захвата в Петербурге

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявила, что семье необходимо оказать максимальную помощь

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию с детьми, которых во вторник захватил в заложники в Петербурге их отец. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

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"Очень важно, чтобы сейчас семье была оказана максимальная помощь, сопровождение, чтобы дети поскорее восстановились после всего пережитого и вернулись к привычному образу жизни. Держим ситуацию на контроле", - цитирует пресс-служба Кузнецову.

По данным омбудсмена, дети сейчас находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. "Их обследуют врачи, дадут свои дальнейшие рекомендации. С детьми уже работают психологи, подключились местные органы опеки. Отец задержан. С матерью пока работают правоохранительные органы", - сообщает омбудсмен.

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