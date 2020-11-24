Бабушкин: завод по производству пластика под Астраханью не будет угрожать экологии

АСТРАХАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Завод по производству пластика, который инвестор намерен построить на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, будет экологически безопасным, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин на встрече с руководителями политических партий области во вторник.

В октябре министр промышленности региона Денис Афанасьев сообщил, что завод по производству полиэтилена могут запустить в 2024 году. В ноябре стало известно, что компаниями "Газпром" и "Каспийская инновационная компания" подписано трехстороннее соглашение. Жители Астраханской области выступили против строительства, считая, что это негативно скажется на экологии региона, и создали петицию о запрете строительства.

"Инвестор гарантирует абсолютную экологическую безопасность, при этом сумма инвестиций составит 100 млрд рублей, за 10 лет предприятие принесет в бюджет 7 млрд рублей", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что производство будет высокотехнологическим и безопасным, а сам завод даст "тысячи рабочих мест для астраханцев и развитие сопутствующей инфраструктуры". Также губернатор отметил, что инвестор принял решение разместить производство на территории особой экономической зоны.

О проекте

В 2017 году между ООО "Каспийская инновационная компания" (инвестор проекта) и ПАО "Газпром" был подписан меморандум о взаимодействии. Компания "Газпром" по условиям меморандума является поставщиком сырья для производства полиэтилена.

Предполагается, что комплекс будет перерабатывать этановую фракцию и производить 650 тыс. тонн ПВХ и 430 тыс. тонн каустической соды в год. Комплекс будет включать производственные мощности по пиролизу, производству полиэтилена и гексена-1, хранению продукции и полупродуктов, а также все необходимые инфраструктурные объекты. Порядка 80% продукции планируют экспортировать, остальное - реализовывать на внутреннем рынке.