Бесплатные сладкие подарки к Новому году получат 140 тыс. детей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Около 140 тыс. учеников начальных классов получат бесплатные сладкие подарки в преддверии новогодних праздников в Ставропольском крае. Вручать подарки начнут во второй половине декабря, сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края.

"В этом году около 140 тыс. ребят получат сладкие подарки. Содержание и внешний вид подарка уже определены. Со второй половины декабря начнем их вручать детям", - сообщил Владимиров.

Впервые бесплатные новогодние подарки все ученики начальных классов Ставропольского края получили в 2018 году. До этого подарки за счет бюджета получали только дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее в правительстве края сообщили, что власти региона совместно со специалистами краевого управления Роспотребнадзора вырабатывают рекомендации по возможности проведения новогодних праздников в школах и детских садах. Также прорабатывается возможный формат проведения ежегодной благотворительной Новогодней елки.