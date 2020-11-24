Кабмин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает помощь больным с СOVID-19

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года социальных выплат работникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"В целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, <...> медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), производить ежемесячно, с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г., специальную социальную выплату за нормативную смену", - говорится в тексте документа.

Из постановления следует, что врачи выездных бригад скорой медицинской помощи будут получать 2 430 рублей за одну нормативную смену, средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи - 1 215 рублей, младший медперсонал - 950 рублей, фельдшеры - 600 рублей за смену. Врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат 3 880 рублей, средний медперсонал - 2 430 рублей, младший медперсонал - 1 215 рублей за смену.

Специальные выплаты также будут получать медики, оказывающие помощь пациентам в амбулаторных условиях, врачи, проводящие патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией, водители машин скорой помощи, члены летных экипажей воздушных судов и другие работники.