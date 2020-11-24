В Карелии связывают ухудшение эпидобстановки с низкой заболеваемостью COVID-19 весной

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Отмеченное в ноябре ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в Карелии специалисты связывают с низким уровнем заболеваемости в регионе весной и летом 2020 года. Об этом во вторник в прямом эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Ситуация с ноября развивалась резко, серьезно. Мы до октября месяца шли достаточно спокойно, в том числе и по ОРВИ. И... специалисты говорят, что одна из причин этой резкой вспышки - это, по сути дела, отсутствие серьезной первой волны в нашей республике. У нас все прошло достаточно спокойно и весной, и летом, при минимальных уровнях инфицирования, заболеваемости граждан. Поэтому, конечно, мы в начале ноября ожидали этого, с точки зрения эпидемиологических прогнозов", - сказал руководитель региона.

Карелия вошла в список 13 регионов с пиковыми значениями заболеваемости новой инфекцией: ежедневный прирост заразившихся в последние недели составляет около 300 человек и превышает среднероссийские показатели. По словам Парфенчикова, основной удар от возросшего числа заболевших пришелся на первичное звено здравоохранения, в медучреждения сейчас ежедневно поступает порядка 1,6 тыс. обращений при 600 вызовах в сутки еще в октябре. Заболевают и сами медики: на больничном в некоторых поликлиниках находятся до 30-40% врачей.

В основном жители региона переносят заболевание в легкой форме или средней степени тяжести. В то же время количество нуждающихся в поддержке аппарата ИВЛ в регионе выросло. Как отметил глава республики, если до октября дополнительную поддержку легких обеспечивали в среднем для одного - трех пациентов, сейчас этот показатель колеблется от 10 до 15 человек. Всего ИВЛ в республиканских больницах оборудованы около 100 мест.

"Лекарственный запас у нас тоже был создан почти трехмесячный на начало ноября, но сегодня где-то порядка месячного запаса еще остается. Мы понимаем, что здесь тоже нам необходимо сейчас работать, чтобы поддерживать запас лекарств для стационарных тяжелых больных на должном уровне", - отметил Парфенчиков.

По данным оперштаба по борьбе с распространением новой инфекции в Карелии, за все время пандемии в регионе выявили 13 147 случаев заражения, прирост за сутки составил 362 человека. Выздоровели 6 828 человек, умерли 89.