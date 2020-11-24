Дорожную карту по единому каталогу лекарств представят до 1 декабря

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 декабря представить в правительство дорожную карту по созданию единого справочника-каталога лекарств, который позволит отслеживать наличие медикаментов на рынке. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"ФНС [Федеральная налоговая служба] вместе с Минздравом и мэром Москвы Сергеем Собяниным должны до 1 декабря представить в правительство дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога лекарств, позволяющего отслеживать их наличие на рынке", - говорится в сообщении. Это также поможет избежать исчезновения с рынка нужных медикаментов, отмечают в кабинете министров.

Кроме того, Минпромторг России и ФНС должны продолжить следить за ситуацией с медикаментами, задействовав для этого возможности онлайн-касс. Эти устройства в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы и позволяют вовремя отследить, что в аптеках прекратилась реализация определенных лекарств.

Мишустин также обязал Минпромторг и Минздрав оперативно представлять в правительство предложения о переориентации производства лекарств по мере развития ситуации с коронавирусом. Минздраву и Минфину поручено поддержать предложение о выделении регионам дополнительных средств на покупку лекарств для больных с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

"Источником финансирования станет резервный фонд правительства, - поясняют в кабмине. - До 4 декабря министерства должны рассчитать нужные объемы средств и подготовить проект распоряжения".

Кроме того, Минфину поручено оценить необходимый объем средств для специальной социальной выплаты за декабрь 2020 года медицинским и другим работникам, помогающим больным с коронавирусом или контактирующим с такими людьми. Вместе с Минцифры и Минздравом он также должен обеспечить ведение на едином портале государственных и муниципальных услуг табеля учета рабочего времени сотрудников, которые имеют дело с заразившимися коронавирусом.