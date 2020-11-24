Владимиров: заражаемость коронавирусом среди школьников на Ставрополье снижается

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Уровень заражения коронавирусом учеников школ снижается в Ставропольском крае. Стабилизация ситуации позволяет продолжить обучение в очном формате, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Сегодня мы имеем очень четкий явный тренд падения количества заболевших среди детей. По-моему, около 211 детей сегодня болеет, вторую четверть мы начинали с цифры почти 300 [заразившихся детей]. На сегодняшний день болеет коронавирусной инфекцией 84 воспитателя детских садов и 219 учителей. <…> Однозначно, исходя из цифр, сохраняем и не вводим дистанционное обучение и в ближайшее время вводить его не будем", - сказал он.

Владимиров отметил, что все родители школьников имеют право написать заявление о переводе ребенка на дистанционное обучение. Решение о формате работы вузов, техникумов и колледжей власти региона будут принимать в декабре - месяцем ранее все они были переведены на дистанционное обучение.

"В части студентов - <...> мы до конца ноября точно планируем рекомендовать всем дистанционное обучение. По итогу ноября посмотрим на состояние по коронавирусной инфекции, взрывного роста нет, но тренд на повышение есть. Возможно, продолжим в декабре практику дистанционного обучения, но только в высших учебных учреждениях, профессиональных образовательных организациях", - отметил Владимиров.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 26 357 случаев коронавируса, умерли 515 пациентов.