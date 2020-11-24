Карелия подала заявку на допфинансирование из федерального бюджета для закупки лекарств

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии с учетом подъема заболеваемости COVID-19 подали заявку на дополнительное федеральное финансирование закупок лекарств для заболевших. Об этом по итогам совещания с участием главы республики Артура Парфенчикова сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Карелия входит в список 13 регионов с пиковыми значениями по числу заражения новой инфекцией: ежедневный прирост заразившихся в последние недели составляет около 300 человек.

"С учетом роста заболеваемости коронавирусом может потребоваться дополнительное федеральное финансирование закупок лекарственных препаратов амбулаторных пациентов, соответствующая заявка в Минздрав России направлена", - говорится в сообщении.

Первая партия препаратов для лечения коронавируса амбулаторно уже начала поступать в республику. На эти цели из федерального бюджета Карелия получила более 23 млн рублей. Лекарства со вчерашнего дня направляют в центральные районные больницы Пудожского, Беломорского, Сегежского, Суоярвского, Кондопожского районов, а также в межрайонную больницу Костомукши, поликлиники Петрозаводска и железнодорожную больницу.

"Заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов, включая фавипиравир - средство для лечения коронавируса, другие противовирусные, жаропонижающие, антибактериальные препараты", - добавили в пресс-службе ведомства, уточнив, что основную часть препаратов составили парацетамол, интерферон альфа-2b, амоксициллин+клавулановая кислота.

Представители некоторых аптечных сетей республики в ходе совещания также сообщили перебоях с поставками противовирусных препаратов. В связи с этим глава Карелии поручил министерству экономического развития Карелии совместно с Минздравом республики отработать с производителями лекарств вопрос прямых поставок в регион.