В Ивановской области продлена возможность получать детские выплаты без подачи документов

ИВАНОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы продлили возможность региональных выплат семьям с детьми без предоставления документов. Речь идет о пособии на ребенка и ежемесячной денежной выплате на третьего и последующих детей, сообщает пресс-служба областного парламента.

В апреле 2020 года депутаты облдумы приняли закон, устанавливающий беззаявительный характер предоставления выплат на срок до 1 октября. "Теперь беззаявительный характер предоставления выплат продлен до 1 апреля 2021 года", - пояснила председатель областной думы региона Марина Дмитриева, слова которой приводит пресс-служба.

Выплаты продлеваются автоматически на основании ранее поданных документов по причине новой волны коронавируса. Согласно региональному закону, право на получение ежемесячной денежной выплаты подтверждается получателем ежегодно путем представления необходимых документов. В случае неподтверждения этого права предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается. В настоящее время пособие на ребенка в регионе получают более 25 тыс. семей, а ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего детей - более 3,3 тыс. семей.

"Осуществление выплат без предоставления подтверждающих документов станет одним из защитных барьеров от распространения новой коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба слова Дмитриевой.