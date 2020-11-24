В Петербурге начали выдавать бесплатные лекарства от COVID-19 для лечения на дому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Бесплатные препараты для пациентов, которые лечатся от новой коронавирусной инфекции на дому, начали выдавать в половине районов Санкт-Петербурга. Поликлиники оставшихся районов получат их до конца недели, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" во вторник первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Та субсидия федеральная, которая была доведена до города, - это 203,1 млн рублей, они распределены по районам, соответственно, дошли до всех поликлиник <…> В некоторых районах на прошлой неделе поликлиники успели купить в пятницу и буквально в субботу начали выдавать препараты. Некоторым же, скажем так, не повезло с поставщиками, не успели быстро "разыграть" контракты. Поэтому примерно в половине районов города уже началась выдача по лекарственным схемам для пациентов средней и легкой степени тяжести, и примерно у оставшейся половины районов города это будет к четвергу - к пятнице", - сказал Сарана.

То есть к концу недели врачи начнут выдавать при посещении пациентов с коронавирусной инфекцией на дому препараты на курс лечения, добавил первый зампред комитета. Он уточнил, что к районам, не приступившим к выдаче бесплатных лекарств полностью, относятся Выборгский, Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский и Центральный.

Ранее правительство РФ выделило Петербургу 203 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19. Как ранее пояснял Сарана, препараты планируется выдавать в первый день после обследования, если есть вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией - у пациента признаки ОРВИ, и он контактировал с заразившимися. Кроме того, лекарства будут предоставлять пациентам, которые выписаны из стационаров домой на долечивание.

По последним данным, в Петербурге выявили 104 043 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 60 116 человек, умерли 5 053. За последние сутки в городе выявили 3 179 случаев заражения - максимум за время пандемии.