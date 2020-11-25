Роскачество не рекомендует менять телевизоры с разрешением 4K на модели с 8К

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Телевизоры с ультравысоким разрешением 4K не уступают моделям с еще более передовой технологией 8К. При этом в целом представленные на российском рынке телевизоры отвечают принципу прямой зависимости качества от стоимости товара. К таким выводам пришли эксперты Роскачества, впервые представившие исследование 201 модели телевизоров в ценовом диапазоне от 10 830 до 299 990 рублей пяти популярных брендов: LG, Phillips, Samsung, Sony и HiSense. Товары оценивались по 231 показателю.

"Первые строчки рейтинга заняли модели с ценой выше средней (средняя цена исследованных телевизоров - 71 435 рублей). Первое место - 189 990 рублей (4,1 балла), второе место - 119 990 рублей (4,07 балла), третье место - 129 990 рублей (4,06 балла). Это телевизоры брендов LG и Samsung. Модели с передовой технологией 8К (разрешение - 7680х4320, или приблизительно 8000 горизонтальных пикселей) не превосходят модели 4K (около 4000 горизонтальных пикселей - 3840х2160) и находятся в середине рейтинга в своем размерном ряду 60-65 дюймов, уступая лидерам по важнейшим группам показателей: качество изображения и звука. Учитывая высокую цену на модели 8K, их приобретение на данный момент может быть не целесообразным", - говорится в исследовании.

Модели с самой маленькой диагональю (24-32 дюйма) находятся в конце рейтинга и имеют самую низкую цену - от 10 830 до 20 441 рублей. Принцип "чем выше цена, тем лучше качество" в целом соблюдается, но не в отношении всех размерных рядов телевизоров. "В большой степени это касается моделей с диагоналями 55-58 дюймов и 60-65 дюймов. В меньшей зависимость качества от цены прослеживается в категории со средней диагональю устройств 40-43 дюймов, 46-49 дюймов, 50-51 дюймов. Самая последняя модель телевизора по году выпуска не обязательно самая лучшая. В первой десятке телевизоров 60-65 дюймов шесть моделей 2019 года", - добавляют аналитики.

Модели с диагональю 60-65 дюймов имеют средний балл 3,25, с диагональю 55-58 дюймов - 3,24 балла. У моделей с небольшой диагональю 40-43 дюймов средний балл составил 3,04.

Smart TV и 8K

В категории телевизоров Smart TV эксперты оценивали удобство управления меню, скорость отклика и возможность обмениваться данными между ТВ и смартфоном (просмотр файлов из галереи смартфона на дисплее телевизора и настройка стрима видео или аудио с выводом на ТВ). По результатам исследования 45 моделей из 201 получили в этой категории больше 4 баллов. По результатам исследования наиболее удобными системами Smart TV обладают телевизоры LG - они заняли 20 первых строк рейтинга по этому показателю.

Во время исследования эксперты сравнили две модели 8K и 4K брендов LG и Samsung. "Сравнения показали, что пока что качество изображения (основной параметр в программе испытаний) у 8K уступает по качеству моделям 4K, причем по нескольким показателям. Кроме того, цена телевизоров с поддержкой 8K достаточно высокая, а производители контента пока не стремятся переходить на 8K. Именно поэтому покупка таких телевизоров может быть преждевременной", - отмечают аналитики.