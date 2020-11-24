Международная ассоциация воздушного транспорта призвала к тестированию всех пассажиров

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила за проведение тестирования пассажиров международных рейсов, позволяющего заменить соблюдение обязательного карантина при путешествии в другую страну. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник на ее сайте.

"Люди нуждаются в глобальной мобильности. Международная организация гражданской авиации (ICAO) принимает меры по обеспечению безопасности полетов. Однако закрытие границ, ограничения передвижения и карантинные меры делают поездки невозможными для большинства [путешественников]", - отметил генеральный директор IATA Александр де Жуниак. "Сегодня мы могли бы безопасно открыть границы с помощью систематического тестирования на COVID-19", - добавил он.

Вместе с тем, как указывается в пресс-релизе, введенные рядом стран ограничительные меры уменьшают спрос на авиаперелеты. Объем международных авиаперевозок снизился на 90% по сравнению с уровнем 2019 года. По текущим оценкам, порядка 46 млн рабочих мест могут быть ликвидированы в авиационной отрасли. В то же время гендиректор ассоциации считает, что, несмотря на прогресс с разработкой вакцин от коронавируса, проверка пассажиров на наличие инфекции важнее вакцинации.

В октябре президент ассоциации по Азиатско-Тихоокеанскому региону Конрад Клиффорд заявил, что IATA совместно со Всемирной организацией здравоохранения намерена разработать единую систему тестирования на коронавирус, которая позволила бы отказаться от карантина после прибытия в ту или иную страну.

Цифровой проездной

В понедельник Международная ассоциация воздушного транспорта заявила о необходимости создания специального цифрового проездного IATA Travel Pass, который, как ожидается, сможет обеспечить безопасное открытие границ в условиях пандемии коронавируса. Государства, как указывается в сообщении IATA, прибегают к тестированию как к средству снижения рисков распространения коронавирусной инфекции при повторном открытии границ для путешественников без применения карантинных мер. Благодаря использованию нового проездного документа появится возможность "контроля, проверки, а также обмена необходимой информацией о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками".

Ранее газета Financial Times сообщила, что руководители таких ведущих авиакомпаний мира, как американская Delta Air Lines, британские British Airways и лоукостер EasyJet, считают необходимым замену карантина, который должны соблюдать пассажиры по прибытии в ряд стран из-за пандемии коронавируса, на предполетное тестирование на COVID-19. Только так, как заявили они журналистам, можно увеличить пассажиропоток в условиях кризисной ситуации, когда, по прогнозам IATA, потери авиаперевозчиков в 2020 году превысят $84,3 млрд.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала распространения инфекции в мире ей заразились более 59,1 млн человек, около 1,4 млн умерли.