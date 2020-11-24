Большая часть новогодних и рождественских мероприятий в Петербурге пройдут онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Большинство праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге по случаю Нового года и Рождества пройдет в онлайн-формате. Программу событий утвердило правительство города, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"Значительная часть новогодних и рождественских торжеств в Петербурге пройдет в онлайн-формате. Но, несмотря на все трудности, мы должны устроить праздник", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Так, традиционную встречу Деда Мороза на Дворцовой площади заменит новогодняя программа с участием творческих коллективов и звезд российской эстрады, которая выйдет на телеканале "Санкт-Петербург" 31 декабря. Кроме того, если в предыдущие годы школьников младших классов приглашали на большое представление в Ледовый дворец, то в этом году они смогут увидеть ледовое шоу "Снежная королева". Его будут показывать также на телеканале "Санкт-Петербург".

При этом сохранится традиция вручения новогодних подарков школьникам с 1-го по 4-й класс. "В этом году 238 тысяч ребят получат книжки-раскраски по мотивам представления "Снежная королева". Новогодний подарочный набор будет состоять из книжки, набора цветных карандашей. На последней странице книжки-раскраски будут ссылка на QR-код, сканировав который, можно будет посмотреть в любое время ледовый спектакль", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в связи с ограничительными мерами в новогоднюю ночь работа метро продлеваться не будет, но в ночь на 7 января метрополитен будет работать круглые сутки. Отмечается также, что "Пассажиравтотранс" запланировал в декабре праздничную акцию "Везет в Новый год", в рамках которой Дед Мороз за рулем одного из автобусов будет курсировать по центру Петербурга.

Рождественская ярмарка на Манежной площади будет работать с 19 декабря по 10 января, праздничную торговлю организуют с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. С 9 ноября в Петербурге начались работы по праздничному украшению города, они завершатся к 20 декабря. Главную городскую елку, которая будет установлена на Дворцовой площади, доставят 7 декабря из Всеволожского района Ленинградской области. В этом году дерево будет живым, его высота составит 25 метров.

Всего в общегородской план празднования вошло более 180 районных мероприятий, которые состоятся как в офлайн, так и в онлайн-формате. В пресс-службе отметили, что Беглов поручил уделить особое внимание новым районам города, в том числе Шушарам.

В Смольном напомнили, что в Санкт-Петербурге до 15 января 2021 года действует ограничение на массовые мероприятия численностью более 50 человек. Все события, где участников будет больше, должны согласовываться отдельно. Число зрителей в залах учреждений культуры также ограничено - не более 25%.