Власти пообещали максимально смягчить меры против COVID-19 в арктической части Якутии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Меры противодействия коронавирусной инфекции в ряде поселений арктической части Якутии в новогодние праздники будут максимально мягкими, так как случаев заражения в них не выявлено. Первые праздничные мероприятия в республике начнутся 1 декабря, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в рамках круглого стола в режиме онлайн в ТАСС.

"Праздник, безусловно, состоится. Уже 1 декабря мы запускаем фестиваль "Зима начинается с Якутии", первые новогодние елки в стране зажгутся именно у нас. А в целом будем действовать взвешенно и аккуратно", - сказал Николаев.

По его словам, в арктической части республики есть немало поселений, где случаев коронавируса вообще не зафиксировано, там меры противодействия инфекции будут наиболее мягкими. В крупных населенных пунктах, по его словам, будет сделано все необходимое для того, чтобы люди смогли отметить Новый год и интересно провести время каникул.

По мнению главы Якутии, активная работа по предотвращению распространения инфекции и успешное взаимодействие с гражданами позволили сделать более гибкой систему ограничений в период новогодних праздников.