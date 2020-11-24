{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти пообещали максимально смягчить меры против COVID-19 в арктической части Якутии

Как сообщил глава региона Айсен Николаев, в арктической части республики есть немало поселений, где случаев коронавируса вообще не зафиксировано

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Меры противодействия коронавирусной инфекции в ряде поселений арктической части Якутии в новогодние праздники будут максимально мягкими, так как случаев заражения в них не выявлено. Первые праздничные мероприятия в республике начнутся 1 декабря, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в рамках круглого стола в режиме онлайн в ТАСС.

"Праздник, безусловно, состоится. Уже 1 декабря мы запускаем фестиваль "Зима начинается с Якутии", первые новогодние елки в стране зажгутся именно у нас. А в целом будем действовать взвешенно и аккуратно", - сказал Николаев.

По его словам, в арктической части республики есть немало поселений, где случаев коронавируса вообще не зафиксировано, там меры противодействия инфекции будут наиболее мягкими. В крупных населенных пунктах, по его словам, будет сделано все необходимое для того, чтобы люди смогли отметить Новый год и интересно провести время каникул.

По мнению главы Якутии, активная работа по предотвращению распространения инфекции и успешное взаимодействие с гражданами позволили сделать более гибкой систему ограничений в период новогодних праздников.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Международная ассоциация воздушного транспорта призвала к тестированию всех пассажиров
В ассоциации также отметили, что объем международных авиаперевозок снизился на 90%
Читать полностью