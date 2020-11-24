Британские власти ослабят карантинные меры на пять дней рождественских праздников

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании объявили во вторник о послаблении на время рождественских праздников ограничительных мер, введенных в стране из-за второй волны эпидемии коронавируса нового типа. Такая договоренность была достигнута на встрече представителей всех административно-политических частей Соединенного Королевства - Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Англии, представленной членом британского кабмина, канцлером герцогства Ланкастерского Майклом Гоувом.

Смягчение карантинных мер объявлено на период с 23 до 27 декабря, то есть будет включать в себя рождество, отмечающееся протестантами и католиками 25 января. На эти пять дней семьям, живущим отдельно, будет разрешено встречаться и проводить время вместе.

Правда, о возвращении к обычной жизни речи все равно не идет - максимум разрешена встреча трех семей или трех компаний людей, живущих отдельно. При этом люди заранее должны определиться, с кем именно они намерены проводить праздники, потому что изменять конфигурацию этих групп, то есть добавлять туда новых людей или менять их в течение этих пяти дней будет нельзя.

"Это рождество не может быть нормальным. Но по мере приближения к праздничным дням, мы тесно работали вместе над тем, чтобы найти способ для семей и друзей увидеться друг с другом, даже на короткое время, отдавая себе отчет в том, что это должно носить ограниченный характер и осуществляться с осторожностью", - отмечается в совместном заявлении.

На новогодние праздники эти послабления распространяться не будут.

Второй карантин против новой волны

В конце октября правительство признало, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности - ввести новый карантин. Он начал действовать в Англии 5 ноября и продлится до 2 декабря, после чего будет возвращена система локальных ограничений.

В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. Разница с первым карантином, который был введен в марте этого года и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжают работать детские сады, школы, многие университеты, парламент и суды.

Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. В Шотландии и Северной Ирландии в настоящий момент они похожи на вышеописанные. Наиболее строгие карантинные меры в Уэльсе, вступившие в силу 23 октября, вновь отменены с 9 ноября: там открылись пабы, рестораны, непродовольственные магазины, спортзалы. Как отметили местные власти, за указанный период удалось добиться снижения числа случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Великобритании из-за коронавируса умерли более 55,8 тыс. человек, количество случаев инфицирования превысило 1,54 млн.