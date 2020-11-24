Посольство РФ: деталей о клинических испытаниях вакцины "Спутник V" в Венгрии нет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Тема клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венгрии достаточно закрытая, деталей испытаний и работы венгерских фармакологов пока нет. Об этом заявил во вторник советник-посланник посольства Валерий Ляхов в интервью телеканалу "Россия-24" .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Что касается клинических испытаний и работы венгерских фармакологов, то об этом мало кто знает. Эта тема достаточно закрытая", - сказал он.

"Но хотел бы отметить, что с политической точки зрения венгерская сторона ведет себя очень конструктивно, максимально деполитизированно, предоставив возможность принять решения о качестве вакцины, о ее приспособленности для прививки для венгерского населения специалистам", - указал Ляхов.

Дипломат добавил, что российская вакцина - первая вакцина, которая оказалась в Венгрии. Но в то же время, продолжил Ляхов, российская вакцина будет не единственной.

"Ожидается где-то до конца года прибытие на испытание китайских вакцин, ведутся переговоры с китайской стороной. Был упомянут также Израиль, соответственно, европейские вакцины. Поэтому очень важно, какая вакцина докажет свои преимущества и окажется первой", - информировался он.

Исследования вакцины

19 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийято сообщил, что первые образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлены в страну для проведения лабораторных исследований. Венгрия стала первой страной ЕС, получившей российскую вакцину для исследований, и также может стать первой страной ЕС, где может быть организовано производство российской вакцины. Еврокомиссия неоднозначно оценивает позицию Венгрии, так как в ЕС обеспокоены возможностью проведения Венгрией испытаний и последующего использования российской вакцины без ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств.