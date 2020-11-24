Умерла автор популярной методики преподавания английского языка Наталья Бонк

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Автор популярной в СССР и РФ методики преподавания английского языка Наталья Бонк умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Литературного института имени М. Горького.

"21 ноября 2020 на 97-м году жизни от нас ушла человек-легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк (1924-2020)", - говорится в сообщении.

Наталья Бонк в соавторстве с Натальей Лукьяновой и Галиной Котий написала "Учебник английского языка". Также она была соавтором учебника "Английский шаг за шагом".