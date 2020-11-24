Горнолыжные трассы курорта "Домбай" откроются для посетителей 26 ноября

ЧЕРКЕССК, 24 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии откроется 26 ноября, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"Горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкесии ожидает своих гостей уже с 26 ноября. Открываются для туристов горнолыжные спуски, учебные склоны, пункты проката и кафе", - говорится в сообщении.

По информации министерства, в Домбае работают шесть очередей канатно-кресельных дорог, гондольная, четырехкресельная и шестикресельная, маятниковая канатки и сеть бугельных подъемников.

"Широкие склоны Домбая без резких поворотов привлекают неопытных лыжников и тех, кто только учится стоять на сноуборде. Но с вершины Мусса-Ачитара можно спуститься с ветерком по трассам разной степени сложности и крутизны. На курорте есть даже "черные" трассы для экстремалов, это самые сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот, которые не обслуживаются ратраками", - отметили в республиканском министерстве.

О курорте

Домбай - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии, действует с середины ХХ века. В настоящее время он развивается как всесезонный курорт, в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие СКФО" на его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. На территории курорта работает туристский комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3 200 метров над уровнем моря.