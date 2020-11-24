Трамп помиловал двух индеек перед празднованием в США Дня благодарения

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Лидер США Дональд Трамп воспользовался во вторник своим президентским правом и помиловал двух индеек, которых ему доставили в Белый дом для того, чтобы отметить 26 ноября День благодарения. На специальной церемонии в Розовом саду глава вашингтонской администрации, которого сопровождала супруга Мелания, произнес: "Индейка, именуемая Корн (в переводе с английского "кукуруза"), полностью и окончательно помилована". Заодно он помиловал и вторую индейку, "дублера" Корна - Коба (означает "початок").

"Этой индейке крупно повезло", - отметил республиканец, говоря о Корне.

Перед этим он назвал нынешний период времени "весьма необычным, но во многом очень хорошим", говоря в том числе об американской вакцине против нового коронавируса. Трамп в очередной раз не стал отвечать на вопросы журналистов.

Вторую птицу привозят в Белый дом на случай непредвиденной ситуации с главной виновницей торжества в последние минуты перед церемонией. Индейки, вес которых сейчас достигает порядка 19 кг, появились на свет в июле в штате Айова. Они прошли специальную "подготовку" для достойного участия в церемонии. Корн и Коб теперь отправятся в Университет штата Айова, где будут жить под присмотром студентов.

Первым из президентов символическую церемонию помилования индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн. Тогда же он издал прокламацию, гласившую, что каждый четвертый четверг ноября объявляется Днем благодарения. Ежегодной традиция стала с 1947 года, когда Белый дом возглавлял Гарри Трумэн. Отмечать День благодарения американцы начали с 1621 года, когда первые поселенцы на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать за это хвалу Господу. Был накрыт стол, пригласили и индейцев, которые помогли им выжить. Те принесли с собой диковинную птицу, которую пилигримы назвали индейкой. Постепенно она стала неизменным атрибутом этого праздника.