Путин посетит ядерный центр в Сарове и заслушает доклад главы Росатома

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит в среду рабочую поездку в город Саров Нижегородской области, где посетит Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны, и осмотрит разработки предприятия.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в этой поездке глава государства ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации "Росатом", включающими в себя конкурентоспособные IТ-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.

Путин в последний раз посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй - в феврале 2012 года. Тогда Путин провел здесь круглый стол по укреплению обороноспособности государства, а также посетил НИИ экспериментальной физики и Саровский монастырь.

Как сообщили в Кремле, также 25 ноября Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области и проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В Усолье-Сибирском, где проживают почти 76 тыс. человек, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с закрывшегося в 2005 году предприятия "Усольехимпром", которое стало очагом экологического бедствия в городе. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. Федеральный экологический оператор, который ликвидирует очаг загрязнения, планирует к весне 2021 года подготовить и направить на государственную экспертизу проект реабилитации территории.