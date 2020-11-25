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Пандемия COVID-19

Власти США могут сократить сроки карантина для профилактики коронавируса

Представитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Генри Уолкер сообщил, что карантин могут уменьшить до 7-10 суток при условии прохождения теста на наличие инфекции по его окончании

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти США рассматривают возможность сократить рекомендованную продолжительность карантина для людей, которые контактировали с носителями нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Генри Уолкера.

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По его словам, руководство ЦКПЗ разрабатывает обновленные инструкции по предотвращению распространения коронавируса. В частности, предлагается уменьшить продолжительность режима самоизоляции, которой рекомендуется придерживаться после контакта с заразившимся. Если ранее срок карантина составлял две недели, то скоро он может быть сокращен до 7-10 суток при условии прохождения теста на наличие инфекции по его окончании. По мнению властей, такой шаг может способствовать тому, что люди станут более охотно соблюдать самоизоляцию.

"Мы действительно считаем, основываясь на результатах нашей работы и некоторых научных исследований, что при условии тестирования можно сократить необходимую продолжительность карантина", - указал Уолкер. Он добавил, что в случае, если человек по истечении срока карантина сдал отрицательный тест на коронавирус, вероятность того, что болезнь разовьется у него в ближайшие несколько дней, крайне мала.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 12,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 259 256 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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