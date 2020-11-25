Матвиенко не видит оснований для введения локдауна по всей России из-за коронавируса

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в настоящее время нет оснований для введения тотальных ограничительных мер на территории России из-за коронавируса.

"В целом по стране, я считаю, оснований для введения новых жестких мер, таких как локдаун, нет. Вместе с тем мы видим, что ситуация в регионах сильно отличается, и ряд субъектов, вы абсолютно правы, сегодня борется с COVID на пределе возможностей", - сказала Матвиенко в интервью газете "Известия".

"Количество случаев COVID растет, к сожалению. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то объективно по сравнению с весной мы подготовлены к борьбе с пандемией намного лучше. И вирус уже лучше изучен. Выработаны и постоянно совершенствуются протоколы лечения", - добавила спикер Совфеда.

Говоря о необходимости возможного закрытия границ, Матвиенко напомнила, что в РФ уже введены "достаточно серьезные ограничения на передвижение граждан", поэтому устанавливать дополнительные барьеры, по ее мнению, излишне. "К тому же мы не должны забывать о гражданах, которым по каким-то срочным обстоятельствам необходимо въехать в Россию или выехать из нее. По договоренности с другими странами мы должны поддерживать сообщение и помогать людям в решении их острых жизненных проблем", - подчеркнула сенатор.

Она добавила, что ответственное, осознанное поведение россиян является одним из главных условий для борьбы с распространением коронавируса внутри страны.