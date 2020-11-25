Франция отменяет с 28 ноября несколько мер, введенных с началом второй волны пандемии

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение отменить с ближайшей субботы некоторые ограничения, введенные властями с началом второй волны пандемии 30 октября. Глава государства сообщил об этом во вторник вечером во время телевизионного обращения к соотечественникам, отметив, что пик второй волны пандемии к настоящему времени пройден.
Наиболее важным послаблением станет возобновление уже в ближайшую субботу работы непродовольственных магазинов (продовольственные магазины не закрывались). Кроме того, по словам главы государства, с 28 ноября прогулки и физическая активность на улице будут разрешены в пределах 20 км от дома и в течение трех часов ежедневно.
С этого же дня допускаются внеклассные занятия школьников на свежем воздухе. Как пояснил президент, работа магазинов, включая книжные и музыкальные, будет разрешена до 21:00 при соблюдении прежних санитарных мер.
В субботу смогут также возобновить работу храмы. Количество прихожан, присутствующих на богослужении, не должно превышать 30.
Особый режим сохраняется
"Пик второй волны пройден, - отметил французский лидер. - Наши усилия и ваши усилия дали результаты". В то же время, по словам президента, эпидемиологическая ситуация все еще не позволяет полностью отменить карантин.
"Вы должны будете пока оставаться дома, работать на удалении, по-прежнему отказываться от частных собраний и семейных встреч", - предупредил он соотечественников.
В настоящее время выход на улицу допускается только для поездок на службу (если род занятий исключает работу на дистанции), по неотложным семейным делам, для посещения врачей, прогулок продолжительностью не более часа в радиусе 1 км, получения социальной помощи, явки в суд. Цели передвижения должны быть удостоверены заявителем в специальном формуляре. Штраф за несоблюдение правил карантина составляет €135, а при повторных нарушениях резко возрастает.
Новый этап с 15 декабря
К следующему этапу власти рассчитывают приступить 15 декабря при условии дальнейшего снижения динамики заражения коронавирусом. В случае подтверждения этого благоприятного сценария в этот день смогут возобновить работу кинотеатры.
Французам также будет позволено совершать поездки в другие регионы. Власти, однако, введут комендантский час, который будет действовать ежедневно с 21:00 до 07:00, за исключением рождественского сочельника 24 декабря и последнего вечера года 31 декабря.
До третьего этапа отмены карантинных ограничений, прогнозируемого 20 января, будут по-прежнему закрыты лыжные курорты
До 20 января не будут открываться рестораны. За понесенные убытки эти заведения получат компенсацию в размере 20% годовой выручки. Каких-либо дат возобновления работы баров и дискотек власти, вопреки ожиданиям, не сообщили.
Добровольная вакцинация
В то же время Макрон пояснил, что отмена карантина возможна, если число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом "окажется ниже 5 тысяч", а в реанимации будут находиться "не более 2-3 тыс. человек". При этом он призвал население воздержаться от переездов без веской причины.
Французы смогут пройти вакцинацию от коронавируса в добровольном порядке, она не будет обязательной для всех, сообщил президент. Он допустил, что эта кампания начнется в конце декабря - начале января с вакцинации пожилых людей.
Сдержанная реакция политиков
Меры, объявленные президентом, вызвали в целом сдержанную реакцию политического класса и общественных объединений.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози, один из ближайших политических союзников Макрона, назвал перечень решений, объявленный президентом, "ясным и последовательным".
Лидер оппозиционной правой партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян, напротив, считает, что глава государства "не принял необходимых мер, чтобы избежать третьей волны пандемии".
Национальный секретарь Французской компартии Николя Руссель выступил с критикой социальной политики властей. Он утверждал, что правительство проявляет безразличие к "волне бедности и нищеты", вызванной пандемией.
Конференция епископов Франции выразила сожаление в связи с тем, что власти не согласились на присутствие на мессах более 30 человек. Глава этого объединения архиепископ Реймса Эрик де Мулен-Бофор заявил, что "разочарован и удивлен" принятым решением, назвав его "проявлением неуважения к религиозной жизни католиков".
Частичные данные
Как сообщили во вторник в министерстве здравоохранения страны, французские медики выявили за последние сутки 9 155 заразившихся коронавирусом.
В понедельник этот показатель составил 4 452, что позволило властям заявить, что в стране "продолжается тенденция постепенного снижения числа новых подтвержденных случаев инфицирования". Однако радиостанция Franceinfo пояснила во вторник, что эти данные являются лишь частичными, так как в воскресенье центры проведения тестов на вирус закрыты и не подают статистических данных в центральные структуры.
Число умерших превысило 50 тысяч
Во вторник число умерших за время пандемии во Франции превысило 50 тысяч. За последние 24 часа в госпиталях умерли 458 тяжелобольных.
В стране насчитывается 3 724 очага распространения заболевания. Показатель положительных тестов на коронавирус равен в настоящее время 13,1%.
Франции удалось добиться резкого снижения числа случаев заражения быстрее, чем планировалось, заявил ТАСС профессор эпидемиологии и биостатистики французской Школы высших исследований в сфере общественного здравоохранения (EHESP) доктор Паскаль Крепэ. По его мнению, "очевидно, что комендантский час позволил сломать рост динамики эпидемии и раньше достичь очередного пика".
"Режим самоизоляции был в любом случае необходим, он позволит нам довести распространение вируса до поддающегося контролю уровня, еще больше снизив угрозу третьей волны", - считает Крепэ.