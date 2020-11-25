Метро Вашингтона приостановило использование серии поездов из-за отцепившегося вагона

ТАСС, 25 ноября. Вашингтонский метрополитен во вторник приостановил на неопределенный срок использование поездов серии 6000 из-за инцидента с отцепившимся вагоном. Об этом сообщает пресс-служба Транспортного управления вашингтонской агломерации (WMATA).

"Метро [Вашингтона] временно выводит из эксплуатации автопарк вагонов серии 6000 после инцидента, связанного с разделением поезда (из-за отцепившегося вагона - прим. ТАСС) ранее сегодня [в среду] на красной линии. <...> прекращение использования вагонов серии 6000 будет действовать до тех пор, пока следователи не установят основные причины и сопутствующие факторы, [спровоцировавшие инцидент]. В это время метрополитен будет принимать пассажиров, используя оставшийся в эксплуатации парк машин: устаревшие машины серии 2000 и 3000 и более новые машины серии 7000", - говорится в сообщении транспортного управления Вашингтона.

Отмечается, что в среду машинист состоящего из восьми вагонов серии 6000 состава зафиксировал механическую неисправность вскоре после начала движения. В ходе последующего осмотра он обнаружил, что четыре последних вагона отцепились от состава. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Ранее в октябре два вагона той же серии отцепились от основного состава.

Поезда серии 6000 были введены в эксплуатацию в 2006 году. Разработанные позднее вагоны серии 7000 составляют на сегодняшний день более половины всего парка вашингтонской подземки.