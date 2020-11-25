СМИ: в еще одной префектуре Японии обнаружили вспышку птичьего гриппа

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Японии выявили вспышку птичьего гриппа в еще одной префектуре на юго-западе страны. Об этом в среду сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что очаг заболевания обнаружен на птицефабрике города Мунаката префектуры Фукуока. В рамках санитарных мер руководство префектуры намерено забить около 93,5 тыс. находящихся там кур.

Ранее ряд вспышек птичьего гриппа был выявлен на территории префектуры Кагава на юго-западе Японии. В связи с этим в регионе было ликвидировано более 1,1 млн кур.