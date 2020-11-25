Район Холмска на Сахалине отключили от холодного водоснабжения из-за аварии

ТАСС, 25 ноября. Жилые дома и шесть соцуреждений в одном из районов города Холмска на юго-западе острова Сахалин отключены от холодного водоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе. К учреждениям организован подвоз воды, сообщается в среду на сайте администрации Холмского городского округа.
"В Холмске из-за порыва на магистральной трубе с семи утра (00:00 мск) 25 ноября приостановлена подача холодного водоснабжения в четвертый микрорайон по улицам Первомайская, Ливадных, Флотская, Капитанская. Как пояснили в МУП "Водоканал" без воды остались шесть социальных объектов - школа № 6, детский сад "Теремок", профилакторий, коррекционная и вечерняя школа, поликлиника № 1. К данным социальным объектам организован подвоз воды. Ориентировочный срок окончания работ к 16:00 (08:00 мск)", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения находятся на контроле главы Холмска Дмитрия Любчинова.
Также аварийное отключение водоснабжения произошло утром в среду в поселке Славянка на юге Приморья, сообщается на странице администрации Хасанского района (куда входит Славянка) в социальной сети Instagram.
"Ночью 25 ноября произошел порыв магистрального водовода в районе ВНС "Ромашка". На данный момент от водоснабжения отключены старая Славянка и часть домов по улице Блюхера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что запасов воды в водонакопительных емкостях поселка достаточно для бесперебойной работы котельной и нужд остальной части населенного пункта.
В устранении аварии задействованы две бригады специалистов. Вернуть воду в дома жителей планируют к концу дня.
Славянка - административный центр Хасанского района на юге Приморского края. Население - 11,8 тыс. человек.
В новость были внесены изменения (04:05 мск) - добавлена информация об отключении водоснабжения в поселке Славянка