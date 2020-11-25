Район Холмска на Сахалине отключили от холодного водоснабжения из-за аварии

ТАСС, 25 ноября. Жилые дома и шесть соцуреждений в одном из районов города Холмска на юго-западе острова Сахалин отключены от холодного водоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе. К учреждениям организован подвоз воды, сообщается в среду на сайте администрации Холмского городского округа.

"В Холмске из-за порыва на магистральной трубе с семи утра (00:00 мск) 25 ноября приостановлена подача холодного водоснабжения в четвертый микрорайон по улицам Первомайская, Ливадных, Флотская, Капитанская. Как пояснили в МУП "Водоканал" без воды остались шесть социальных объектов - школа № 6, детский сад "Теремок", профилакторий, коррекционная и вечерняя школа, поликлиника № 1. К данным социальным объектам организован подвоз воды. Ориентировочный срок окончания работ к 16:00 (08:00 мск)", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения находятся на контроле главы Холмска Дмитрия Любчинова.

Также аварийное отключение водоснабжения произошло утром в среду в поселке Славянка на юге Приморья, сообщается на странице администрации Хасанского района (куда входит Славянка) в социальной сети Instagram.