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В МВД назвали регионы с наибольшими темпами прироста числа преступлений

В этом году ими стали Севастополь и Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСC

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в тройку лидеров среди регионов России по темпам прироста преступлений с начала года. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России за январь-октябрь этого года.

Так, в Севастополе темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 44,3%, в Санкт-Петербурге - 24,9%, в Ленинградской области - 13,1%. Кроме того, в десятку лидеров также вошли Смоленская, Липецкая, Костромская, Новгородская, Калужская области, Карелия и Псковская область, где прирост составил 9,2%.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Чечне (на 18,8%), Северной Осетии (на 17,5%) и Адыгее (на 13,9%).

По данным МВД, всего с начала года в России было совершено 1,7 млн преступлений, что на 1,1% выше показателей аналогичного периода 2019 года. Количество зарегистрированных преступлений выросло в 52 регионах России, снизилось в 33 регионах.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургАдыгеяЛенинградская областьЛипецкая областьКарелияСеверная ОсетияЧечняКалужская областьКостромская областьНовгородская областьПсковская областьСмоленская областьСевастополь
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