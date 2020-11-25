Более 110 тыс. рабочих мест появится в ключевых отраслях экономики Дальнего Востока

ТАСС, 25 ноября. Работодатели в регионах Дальнего Востока создадут свыше 110 тыс. новых рабочих мест в девяти ключевых отраслях экономики, кадровая потребность должна будет закрыта поэтапно в течение пяти лет, сообщил ТАСС заместитель гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Гасан Гасанбалаев.

"Мы замерили кадровую потребность работодателей Дальнего Востока до 2026 года, более 110 тыс. новых рабочих мест будет создано по девяти ключевым отраслям экономики, это в том числе добывающая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение. Приморье, Амурская область, Якутия, Хабаровский край - регионы с самой большой кадровой потребностью. Заявленную работодателями потребность наше Агентство разбивает по уровням подготовки кадров и отрабатывает с учебными заведениями и регионами, чтобы корректировать на перспективу число специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, которых готовят образовательные организации региона. Таким образом, выпускники смогут практически гарантировано найти работу по востребованным у работодателей специальностям", - сказал Гасанбалаев.

Он также отметил, что особого внимания требует подготовка квалифицированных кадров для строительной отрасли, где есть потребность в создании дополнительно почти 16 тыс. новых рабочих мест. Развитие жилищного строительства в макрорегионе стимулирует программа "Дальневосточная ипотека".

"С конца прошлого года реализуется программа "Дальневосточная ипотека". Спрос на жилье стимулирует развитие строительной отрасли и, соответственно, рост потребности в кадрах для этой отрасли", - добавил собеседник агентства.