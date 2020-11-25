Группа депутатов гордумы Хабаровска решила не покидать ЛДПР

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Заявившие о выходе из ЛДПР депутаты Хабаровской городской думы изменили свое решение. Об этом ТАСС сообщил председатель думы Михаил Сидоров.

"Мы отменили это решение. Проблема касалась взаимодействия с исполнительной властью, с рядом должностных лиц, с региональным отделением партии ЛДПР. Проблема назревала последние шесть-семь месяцев. Нас услышали. Мы хотели наладить диалог и сделали это", - сказал Сидоров.

По его словам, он и другие депутаты встретились с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который является руководителем регионального отделения партии в регионе. "Мы донесли все проблемы. Кроме того, на неделе вылетаю в Москву для встречи с руководством партии: доложу о ситуации, о настроениях людей в Хабаровске в том числе", - сказал собеседник агентства.

Сидоров также отметил, что с просьбой не покидать партию к депутатам обратились родственники арестованного экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала.

О ситуации

Сидоров и группа депутатов гордумы в понедельник заявили о выходе из партии. Сидоров обосновал это намерением "быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению ЛДПР".

Лидер партии Владимир Жириновский во вторник заявил журналистам, что отставка губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и выход из ЛДПР группы депутатов гордумы Хабаровска только закаляют либерал-демократов.

Партия победила на выборах в Хабаровскую городскую думу в сентябре 2019 года.