Омский завод разработал "умную" систему идентификации и термометрии сотрудников

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Омский радиозавод им. Попова разработал уникальный комплекс контроля доступа, который идентифицирует при входе сотрудников, сверяет их личность с базой данных и бесконтактно измеряет им температуру. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Термометрический комплекс контроля доступа с технологией биоидентификации позволяет одновременно бесконтактно проводить термометрию сотрудников и обеспечивать контроль доступа, в соответствии с регламентом безопасности объекта. Установка этого комплекса на промышленных предприятиях и объектах социальной инфраструктуры позволит дистанционно выявлять людей с повышенной температурой и препятствовать их [входу и контактам с коллективом]", - сказали на заводе.

Уникальность комплекса заключается в том, что он не просто измеряет температуру входящих, но и определяет личность человека, сверяет с базой данных персонала и определяет, открывать ли турникет. Система может использоваться на очень крупных промышленных предприятиях, так как в базу данных можно внести до 30 тыс. человек. Контроль доступа осуществляется при помощи биоидентификации по фотографии лица. Внесение в базу нового сотрудника или посетителя занимает не более двух минут.

Базовый состав комплекса включает четыре моноблока биоидентификации и телеметрии, два турникета с электрозамками и специальное программное обеспечение. По требованию заказчика возможны различные варианты комплектации и интеграция в действующие системы контроля и управления доступом. На заводе отметили, что комплекс уже вызвал интерес у учреждений социальной сферы Омской области. Подготовка производства к массовому выпуску этого комплекса будет завершена в течение месяца.

Радиозавод им. Попова специализируется на разработке и производстве систем связи и управления специального, двойного и гражданского назначения.