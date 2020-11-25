Правительство выделит Приморью почти 700 млн рублей для ликвидации последствий непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделит Приморскому краю финансовые и материальные средства на общую сумму почти 700 млн рублей для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке. Об этом на заседании Законодательного собрания Приморья заявила председатель правительства края Вера Щербина.

"Нам еще подписано, сейчас согласовано председателем правительства [РФ] почти на 700 млн рублей финансовых ресурсов и материальных ресурсов. И сейчас эти материальные ресурсы изыскиваются. Это генераторы, изоляторы, кабели, башенные краны", - рассказал Щербина, отвечая на вопрос о затратах на ликвидацию последствий ЧС.

В среду, 25 ноября, энергетики восстановили подачу электричества по магистральной линии в последний континентальный район Владивостока - Первомайский, остававшийся без света на протяжении недели. Сейчас идет подключение трансформаторных подстанций и подача электричества непосредственно в дома. До этого момента без электричества в крае оставалось около 60 тыс. человек.