Административное дело возбудили из-за плохой очистки тротуаров Владивостока после циклона

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Владивостока возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы профильного подразделения городской администрации в связи с тем, что тротуары и лестницы города не были вовремя очищены от снега и льда после циклона. Главе города внесено представление в связи с тем, что к ликвидации последствий было привлечено мало спецтехники, сообщила в среду прокуратура Приморья.

"В связи с несвоевременной очисткой администрацией города Владивостока тротуаров, лестничных маршей, обочин до состояния, безопасного для движения граждан, прокуратура города Владивостока в отношении руководителя подразделения администрации города Владивостока, в чьи полномочия входят контроль и организация мероприятий по своевременной очистке дорог и тротуаров от наледи и снега в городе Владивостоке, возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений прокуратура города главе города Владивостока внесла представление, в котором в том числе указано на недостаточное количество спецтехники и привлеченных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы муниципалитетов Приморья получили 18 представлений в связи с тем, что дороги после циклона не были вовремя очищены от снега. В Анучинском округе и Михайловском районе это задержало восстановление поврежденных коммунальных сетей. Еще 10 представлений внесено в адрес руководителей ресурсоснабжающих и сетевых организаций, поскольку ремонт коммунальных сетей не был организован вовремя. Возбуждено 161 дело об административном правонарушении из-за того, что кровли многоквартирных домов и придомовые территории не очищены от наледи и снега.

Ситуация в Приморье

По данным прокуратуры, без электроснабжения в Приморье остаются порядка 77 тыс. человек, без теплоснабжения - более 520 потребителей, без водоснабжения - почти 1,5 тыс. потребителей. На время восстановительных работ во Владивостоке и Артеме, в Надеждинском, Яковлевском, Черниговском районах работают 17 пунктов временного размещения, также развернуто более 130 пунктов питания и обогрева. В такие пункты обратились уже около 20 тыс. человек. Учреждения здравоохранения края работают в штатном режиме (кроме четырех, которые находятся в Первомайском районе Владивостока, они подключены к резервным источникам питания), для пациентов приводят воду и питание.