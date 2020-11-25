Сингапур предложил выработать правила путешествий с использованием цифровых технологий

СИНГАПУР, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Сингапура предлагают другим странам использовать свой опыт по установлению определенных мер для возобновления туристических поездок и проведения крупных конференций. Об этом заявил в среду министр торговли и промышленности Сингапура Чань Чунь Син на открытии международной туристической выставки Travel Revive, которая с начала пандемии стала первым подобным мероприятием, проходящим практически в традиционном формате.

Глава ведомства призвал "осознать тот факт, что даже после пандемии COVID-19 мировая индустрия туризма, международные путешествия уже не будут прежними". По его словам, "коронавирус навсегда изменил способы передвижения людей, проведения мероприятий и прочее".

"Сингапур намерен стать одной из передовых стран в разработке и применении новых мер по возобновлению туристических поездок", - отметил глава ведомства. По его словам, "речь идет о введении требований по проведению ПЦР-тестов перед въездом в страну с одновременным проведением антигенных исследований сразу же после прибытия в Сингапур и в течение нахождения в городе-государстве, а также использовании специального приложения для мобильных телефонов по отслеживанию контактов".

В частности, здесь для всех обязательна система TraceTogether, где нужно регистрироваться при помощи удостоверения личности, после чего присваивается уникальный номер. При посещении какого-либо заведения необходимо через приложение отсканировать QR-код, через Bluetooth происходит автоматический обмен уникальными цифровыми кодами. Полученная зашифрованная информация хранится около 2-3 недель, что позволит установить круг контактов в случае обнаружения инфицированного.

Что касается проведения крупных международных конференций, то министр рассказал, что "правительство разработало определенные требования", предусматривающие, например, тестирование всех участников и посетителей на коронавирус непосредственно перед началом мероприятий. Кроме того, в помещениях устанавливаются специальные зоны, в которых можно находиться на протяжении всего форума, при этом запрещается перемещение между ними.

Как ожидают организаторы, двухдневную выставку Travel Revive посетят около 1 тыс. человек, среди которых десятки иностранцев, прибывших из более чем 10 стран.